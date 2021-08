Ny PC startar inte

Skrivet av njanja: Hej Köpte en AMD Ryzer 5700G och ASUS B550-plus moderkort, och PC startar men får inte bild.

Testade med externt grafikkort, utan minnet med minnet, 3 olika skärmar, samma sak. Undrar är dessa två komponenter kompatibla med varandra? mvh Gå till inlägget

Testat bios flashback för att få in senaste UEFI:n i systemet?

Med bios flashback behöver du inte gå in i UEFI:n utan laddar bara ner senaste biosen för moderkoret och enligt instruktionerna byta namn på filen (finns en fil med som gör jobbet åt dig). Därefter lägger du in biosfilen på en usb sticka (se till att den ligger på root dvs inte i en mapp).

Självklart blir du tyvärr tvungen att ha en fungerande dator i närheten för att kunna utföra ovanstående 🙃

Ta stickan när datorn är avstängd och plugga in i usb porten där de står bios och håll sen i knappen som det står BIOS FLBK till lampan börjar blinka och släpp knappen. Vänta därefter tills lampan slocknar (kan ta upp till 8 minuter) och se om du kan starta datorn.