Steam. Hur kan vänner se nyinköpta spel?

Hatar mina rubriksättningar.........

Har en vän på Steam. Han har benkoll på vad jag köper på Steam och jag är mer än lovligt nyfiken på hur han kan ha sån koll.

Som igår. Köpte "City of Gangsters" i går morse. Installerade det men lirade inte utan tog en vända i WoW istället. Killen loggar in i Bnet och efter morsningar hit och dit så frågar han, "så. City of Gangsters, är det bra?" Han var inte inloggad i Steam vid köptillfället.

Jag har tusentals spel i Steambiblioteket och lirade det inte då, hade som sagt inte lirat det ens. Hur f-n kunde han veta att jag köpt det? Är han "savant" som memorerat hela min katalog eller får han på något sätt nyhetsnotiser från Steam om mina inköp?

Alltså. Inte fråga om att dölja spel från honom, har inget att dölja. Är nyfiken på hur han kan ha sån koll på vilka inköp jag gör.