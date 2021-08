Sälja skadad men fungerande gaming-laptop, pris?

sätt ut den på facebook för bud som reservdelsdator fungerande men trasigt skärmgångjärn och se om någon nappar.

glöm inte att skriva upphämtning iom att skicka en laptop som inte går att stänga är som gjort för en skadad displaykabel då dessa brukar gå genom gångjärnen, eller helt avbrutet gångjärn.

plus att köparen då kan göra sin egen bedömning om han vill köpa den efter att ha gjort sin egen undersäkning av felet.

datorns hårdvara är ju helt ok. kanske inte kan köra det allra senaste men en over all helt ok spelmaskin för nått/några år gammla spel så hårdvarumässigt är den nog värd iaf en 2000-3000:- eller nått då du inte äns får något i närheten prestandamässigt för de pengarna nytt.

men som sagt sätt ut den lokalt på fejjan å se om någon i närheten nappar med ett bud och kan hämta den själv på plats.

ta bra bilder på skadan och på att den fungerar som den ska i övrigt och var ärlig fejjan är ju gratis annonsering så inget att förlora om du inte lyckas sälja den.