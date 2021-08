Live klockan 16:00 – Samsung Galaxy Unpacked 2021

Shut up and take my money!

Jag väntar mycket. Jag hoppas på en succé, för om det blir det så kommer vikbara skärmar komma i så mycket fler enheter.

Jag minns så väl folk sa runt år 2000 de aldrig skulle skaffa någon smartphone, de kommer aldrig någonsin ha behov att kunna surfa från deras mobil. Hela tanken med att ens ha detta behov är så korkat som bara den, vill de snabbt kolla upp något på webben så åker de bara hem, väntar 15minuter på deras dator startar med den slöa hddn och 56.6k modemet och kolla upp det de vill se.

Och detta höll de ej länge. -och tack vare smartphones så har vi fått bra displayer för så mycket prylar långt mer än bara telefoner.

Så om Samsung lyckas med denna kommer det snart vikbara produkter från andra produkter och märken som iPhones.