Skit dålig nedladdnings hastighet

Tänkte bifoga en bild men det går ju inte på det här forumet.... Det står iaf så här när jag tittar i listan över det jag laddar ner:

"5,6MB/sek - 74,9MB av 2,4 GB, 7 min kvar" Så det är väldigt förrvirrande när det är snack om MB eller Mbit.. bredbandskollen strod det 50 Mbit/s här står det som ni ser 5,6 MB/sek

Falsk marknadsföring då? Det står ju tydligt där "433Mbit/s" eller "433 Mbps"...

Nätverkskortet klarar en teoretisk maxhastighet på 433Mbit per sekund. I teorin under perfekta förhållanden, t.ex. om du står precis bredvid routern, är enda enheten på nätverket, utan grannar med WiFi etc.

5,6MB/s är ju strax under 50Mbit/s, så det stämmer nog väldigt bra med vad du kan få ut från en sån liten USB-sticka när du dessutom är en bit bort från routern.