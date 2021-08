Apple först ut på TSMC:s 3 nanometer för 2023 års Iphone-telefoner

Nu säger artikeln "TSMC is on track to move its 3nm process technology to volume production in the second half of 2022 for Apple's devices, either iPhones or Mac computers, according to industry sources."

Tidigare rykten har gett vid handen att processen inte kommer att tas i bruk för specifikt iPhones, utan initialt för produkter med lägre volym (dvs iPhone 14 skulle använda 4nm).

Fan vet. Men det är värt att notera att Digitimes svävar på målet när det kommer till precis vilka produkter som Apple kommer att tillverka på 3nm. Med tanke på volymerna (hundra miljoner SoC initialt till kommande iPhone 13 lanseringen till exempel) har det inte rått någon tvekan tidigare huruvida Apple tillverkar iPhone chip på den nya noden. Vi får helt enkelt se 2022.

Vi vet att Apple och TSMC har samarbetat om att definiera 2nm, TSMCs första GAA process. 2024 kommer att bli intressant om allt går enligt planerna.