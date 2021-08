Samsung_SSD_DC_Toolkit - Få den att uppdatera Firmware?

Skrivet av faber: Jag försöker förstå hur Samsung_SSD_DC_Toolkit_for_Linux_V2.1 fungerar. Inleder med -L

*0 | /dev/sda | Samsung SSD 860 EVO 1TB | S4X6NF0M831315R | RVT03B6Q | N/A | 931 GB | GOOD | 11.44 TB Testar -F

Den går då exempel hur jag borde skriva, såsom: Samsung_SSD_DC_Toolkit_for_Linux_V2.1 --disk 1 --firmware-update --fwpackage-path /path/dsrdenc Testar Samsung_SSD_DC_Toolkit_for_Linux_V2.1 --disk 0 --firmware-update --fwpackage-path /path/dsrdenc

[ERROR] Please provide a valid directory where DSRD.enc is located

[F/W Update] Failure Utan att veta vad DSRD.enc innebär så gissar jag att den inte hittar en firmware-fil att använda.

Så jag laddar hem Samsung_SSD_860_EVO_RVT04B6Q_Win.iso Men det är ju olika filtyper och jag känner mig helt på fel spår och att jag säkerligen kommer förstöra disken tillslut.

Är det någon som har uppdaterat sin firmware med detta program? Gå till inlägget

Jag tror själva avsikten från Samsungs sida för konsumentenheterna är att du antingen kör Samsung Magician i Windows eller bootar den iso som passar till enheten (i ditt exempel Samsung_SSD_860_EVO_RVT04B6Q_Win.iso som du nämnde).

Vad gäller Samsung_SSD_DC_Toolkit_for_Linux_V2.1 så är den som namnet indikerar avsedd för DC-modellerna, inte konsumentprylar.

De skriver själva "Samsung SSD DC Toolkit is designed to work with Samsung SSD products including PM863, PM863a, SM863, SM863a, PM963 non-customized, 860 DCT, 883 DCT, 983 DCT, 983 DCT M.2, and 983 ZET."

Som du också noterat så distribueras ju själva verktyget separat från eventuella firmwareuppdateringar.

Om det trots detta går att använda samma verktyg med din enhet är väl oklart. Känns i så fall som att det kanske är ett bättre spår att gräva i innehållet på ISOn som faktiskt tillhandahålls för din enhet. Den bootar väl Linux och eventuellt så har du väl då både rätt verktyg (kanske inte alls samma som det du laddat ned separat) och firmware liggande där.

Dock känns det väl som ett säkrare kort att boota ISOn så att du använder verktygen exakt så som de var tänkta att användas.