Enkel och billig hemmadator till pensionär

Bakgrund

Söker köpråd på ett bygge till mamma som bara behöver en enkel dator till hemmet. Hon gör det "vanliga"; surfar, skickar e-post och tittar på bilder och videor. Idag har hon ett tio år gammalt bygge med Windows 7 och en kul-mus. Den duger åt henne, men så fort jag hälsar på kraschar Chrome och kastar Out of memory-fel efter femte fliken Så det hade räckt att stoppa in en till RAM-sticka men då sitter hon fortfarande med en gammal pirat-installation av Windows 7 som vi behöver råda bot på. Tänker att det är enklast att skaffa en helt ny burk som är redo för Windows 11 istället.

Tänker att ingen GPU bör behövas och har då gått i lösa tankar kring passiv kylning av CPU. Vet inte hur genomförbart det är, men spontant låter det ju trevligt med enbart 1-2 PWM-styrda chassifläktar. Har till exempel tittat lite grann på Arctic Alpine AM4 Passive, den säger sig kunna kyla CPU:er upp till och med 47W, men har inte satt mig in i om det ger tillräckligt med prestanda.

Prestandakrav

Jag tror att det mest krävande kommer vara ett titta på videor i 4K@60. Inom familjen har vi både telefoner och kameror som spelar in videor i de formaten så det vore ju kul om de går att titta på på en dator Går det till och med att framtidssäkra och hitta nånting som mäktar med 8K@30? Tänker att de hetaste mobilerna idag flashar med det som feature så det kanske är vanligare att spela in i det om 5 år än idag. Om 8K playback sätter för höga krav får vi stryka det.

Budget

Det finns ingen egentlig budget, utan det som efterfrågas är så billigt som möjligt utan att det blir dåligt. 5000 kr brukar ju vara smärtgränsen för att bygga något som är billigt och ändå någorlunda bra. Köper helst nya komponenter på grund av tidsbrist till att skaffa begagnade prylar. Windows-licensen får förmodligen läggas ovanpå hårdvarubudgeten.

Befintlig utrustning

Följande behöver inte införskaffas.

Mekanisk HDD för lagring.

Skärm

Tangentbord & mus

Att köpa