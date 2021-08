Bygga egen router: Kommer en Intel® Core™ i5-3470 blåsa en 1 GHz ARM® Cortex™-A9 dual-core ur sjön?

Tjabba,

TL;DR. Se rubrik!

Jag har startat ett litet projekt där jag tänker bygga en egen router med vanliga begagnade delar för stationära datorer. Tanken är att den ska köra pfSense. Tanken är också att lägga minimalt med pengar på den. T.ex har jag redan köpt en 1155-CPU för 100kr, men mer om det senare.

Exakt som denna snubbe gjorde. https://www.pcgamer.com/i-built-my-own-super-router-out-of-ol...

Anledningen är att jag får ungefär 1/4 av up/down-hastigheten när jag kör VPN-mjukvaran på routern istället för desktopklienten. Min egna magkänsla är ju så klart att hårdvaran på min ASUS RT-AC68U revision E1 är alldeles för klen, och jag har även fått det bekräftat av techsupporten för VPN-bolaget.

Vad gäller moderkort, ram, nätverkskort, så har jag rätt bra koll på vad som kommer krossa routerhårdvaran vad gäller prestanda. Det behövs inte speciellt mycket, även om ett specifikt nätverkskortschip (intel) är att föredra.

Men jag är lite osäker på CPU, även om det säkert är självklart att det är samma prestandaskillnad här, trots att CPUn jag köpt kan vara upp emot 9 år gammal. Och routern kör nåt ARM-tjosan, vilket jag har dålig koll på. Fan vet jag, kanske är de så optimerade för just routing och kryptografi att de ändå är jämförbara med den jag köpt. Så vill bara dubbelkolla. Ogillar att anta grejer vad gäller sånt här.

Vilken CPU som finns på revision E1 av routern vet jag faktiskt inte, men revision C0 som är från 2016 eller nåt har en 1GHZ (BCM4709), och min som är köpt 2018-2019 har säkerligen inte en sämre åtminstone. Lite info följer:

"The BCM4707/4708/4709 family includes the BCM4707, BCM4708 and BCM4709. At the center of the device is a high-performance 1 GHz ARM® Cortex™-A9 dual-core with a 32 KB four-way set associative instruction cache, a 32 KB four-way set associative data cache and a 128-entry translation lookaside buffer (TLB). Enhanced CPU memory subsystem architecture provides increased system performance. The device uses 40 nm technology."

CPUn jag har köpt är en Intel® Core™ i5-3470, och ja, den har AES (instruktioner för snabba kryptografiska grejer).

Mer exakt, även om så här specifik information förmodligen är overkill :D, är det en:

Intel® Core™ i5-3470

SR0TB 3.20GHZ

MALAY ( )

L335B404

Thoughts? Det går bra att enbart svara "ja/nej". Haha.