Hej, fredagseftermiddag. Kollar vad som kommit ut på Youtube i retroväg. This Does Not Compute har en gammal server från 90-talet. 8-bit guy verkar inte ha något nytt.

Men så ser jag LGR med en Sony Vaio PCV-MX2, en relativt liten stationär multimediadator från millenieskiftet med blandannat inbyggd MiniDisc-enhet. Tror det är min nya dröm retrodator faktiskt. Vad säger ni andra?