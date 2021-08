Synology NAS 218J Hittas ej i nätverket

Jag har stött på ett problem som jag inte förstår hur jag ska lösa.

Hoppas någon där ute har tips kring vad jag kan göra.

Jag har en Synology DS218J.

Den är kopplat mot nätverket via en 5 ports switch.

Samtliga lampor lyser konstant (HDD lamporna, status och nätverk)

Datorn är kopplad mot samma nätverk, trådlöst.

Allt har fungerat bra tidigare.

- Kommer åt mappar via datorn

- Kör DS Photo och DS File appar via mobilen

- Kör DS Photo via Apple TV

För en vecka sedan renoverade vi vardagsrummet och all elektronik (inkl router och NAS) drogs ur strömmen och var strömlösa i 3 dagar.

Efter att jag satte ihop allt, lyser alla lampor korrekt men jag kommer inte på NAS´en, inte via någon enhet.

Jag har testat http://find.synology.com/, den hittar inte den heller.

Har även testat att köra via synology assistant, den hittar inte den heller.

Har startat om alla enheter men det hjälpte så klart inte

Någon som har tips på vad jag kan göra?

NASen i sig är ca 2 år gammal.