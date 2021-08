Hur koppla Klipsch Cinema 600 soundbar till TV/mediaspelare?

Hej,

Jag har just köpt en Klipsch Cinema 600 soundbar för att få lite bättre ljud vid framförallt hemmabion.

Jag funderar nu via vilka ingångar jag skall koppla in den för bästa lösning ljudmässigt men även handhavande?

Uppsättningen jag kommer ha i systemet är Apple TV/Chromecast/Shield TV, Philips 65PUS6704, Klipsch Cinema 600.

Just nu är Apple TV inkopplat via optiskt till Soundbar och HDMI till TV:n så jag får ljud och bild via dessa ingångar. Jag hade tänkt köra Apple TV/Chromecast/Shield TV- via HDMI> Philips 65PUS6704 via HDMI-> Klipsch Cinema 600 men då HDMI på TV med ARC sitter dumt till måste jag isåfall fixa ner TV:n från väggen.

Så hur skall jag koppla och spelar det egentligen någon roll så länge jag får ut bild och ljud?

Mvh

MO