Någon som jobbat med affärssystem och autogiro?

En förmodligen väldigt udda fråga, men finns det någon här som jobbat med utveckling av affärssystem och specifikt autogirokommunikation (medgivanden, dragningar, avslut o.s.v)?

Frågan ställs därför att jag är less på att ringa runt halva landet för jaga någon som inte vet något.

Vi har ett litet dilemma på företaget där nuvarande leverantör av autogirolösning kommer släcka ner det system vi har idag vid årsskiftet. Den leverantören har bara en lösning på det problemet och det är att gå över till deras onlinelösning istället, men vi tappar då all historik på befintliga kunder, vilket inte funkar när man har avtalsbundna kunder sedan 90-talet med olika avtal och kostnader.

Detta problem nämndes för Swedbank (den bank vi har för autogiro) på ett möte om något helt annat egentligen och där kläckte någon person ur sig:

"Ja men det kan ni ju lösa själva om ni har folk som programmerar. När ni gjort det är det bara att säga till så ändrar vi från BGLink till Övrigt som kommunikationsväg"

Ungefär där tog denna persons kunskaper slut så jag har sedan dess fått sitta med femtioelva olika supportavdelningar på både Swedbank och Bankgirocentralen samt Open Banking via Swedbank. Ingen på dessa avdelningar har kunnat ge mig något konkret om just autogiro, utan flyttar bara över frågan till någon annan eller avslutar med att de inte kan sådant.

Jag har även pratat med folk på Visma då vi har bokföringen via dem, men deras lösning var att man skickar arbetet till tredje part när det gäller autogiro och det är inte riktigt vad vi behöver.

Kommunikationen i befintligt system görs via textfiler som skickas till hemlig ort via BGLink, så det borde i praktiken vara enkelt att lösa med egna system bara man får reda på vart det ska skickas och hur de ska se ut.

Bankgirocentralens utvecklingsportal var till en början ett bra utgångsläge men efter samtal med dem kom det fram att deras referensverk är tydligen mer generellt hur man KAN göra, men att den slutgiltiga biten fortfarande ligger på banken där ingen vet något.

Varför orkar jag lägga ner denna tid när det finns färdiga system?

Tja, kul kanske? Det handlar lite också om att nuvarande system bygger på så enkla grejer (MSSQL/Access) att all gammal information är lätt att konvertera för eget bruk, men vi är inte hjälpt av det om framtida lösningar måste flytta till en annan platform.

Sen slipper jag licenshanteringen av ytterligare ett program.

Aja, mycket svammel.

Jag är tacksam för eventuellt svar som leder någon vart, även om förhoppningarna är små.