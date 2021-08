Göra taklampa kompatibel med Google Assistant?

Skrivet av handipackad: Skulle gärna vilja kunna röststyra (kunna stänga av och på, dimning inte nödvändigt då jag ej har det idag) de befintliga taklamporna i hemmet med Google Assistant. Problemet är att de ansluts med lampkontakt (lamppropp?) och jag har inte hittat någon wifi-plugg för lampkontakter. Att byta ut glödlamporna är inte heller ett alternativ då taklamporna har 8 ljuskällor vardera och utgör större delen av lampans design. Så vilka andra alternativ finns? Om det finns någon lösning som inte involverar att röra lamputtagen i taket så vore det ett ENORMT plus då det gäller ett snedtak som är 5-7 meter upp, vilket skulle kräva inhyrning av någon form av stege eller lift (men skulle såklart överväga detta om det blir nödvändigt). Kan man byta ut lampknappen till en "smart" lampknapp på något sätt? Vad är det i sådana fall jag ska kika efter? Är det något man kan byta själv eller bör en elektriker utföra arbetet? Har försökt läsa på om olika möjligheter, Z-wave etc. men ärligt talat så fattar jag ingenting. Jag är riktigt usel på tekniska termer och ellära, så vänligen undvik krångliga termer om det är möjligt. https://i.imgur.com/d80MD9J.jpg Gå till inlägget

Ja, du letar nog efter en smart knapp. De installeras bakom existerande brytare. En vettig sådan låter dig använda knappen eller av en extern trådlös signal. Det är inte roligt att behöva använda smartfeatures, ibland vill man bara ha en knapp. Det finns massa varianter, som går via z-wave, zigbee, plejd, bluetooth eller wifi. Skall du bara göra precis detta så är det nog wifi du borde titta på. För de andra teknikerna behöver du en brygga. Jag har för mig att shelly fixar google home out of the box.

Se till att de klarar av att styras från knappen på väggen utöver smartfunktionaliteten, att du har rätt knapp för framdragen nolla eller ej och att den inte har problem med minsta belastning. Du behöver även prata med en elektriker för att göra installationen är jag typ 99% säker på