C++: Ska man endast skapa klasser om man tänker objektorienterat?

Database_handling::Database_handling(){} Database_handling::Database_handling(QString SQL){ this->qSqlDatabase = QSqlDatabase::addDatabase(SQL); if(!this->qSqlDatabase.isDriverAvailable(SQL)){ QMessageBox::information(nullptr, "Driver", "Driver " + SQL + " is missing", QMessageBox::Ok); } } bool Database_handling::connect_SQL(const QString& hostname, const int port, const QString& schema_name, const QString& table_name, const QString& username, const QString& password){ /* Set connections */ this->qSqlDatabase.setHostName(hostname); this->qSqlDatabase.setPort(port); this->qSqlDatabase.setDatabaseName(schema_name); this->qSqlDatabase.setUserName(username); this->qSqlDatabase.setPassword(password); /* Open the database */ if(this->qSqlDatabase.open()){ /* Create table if not exist */ create_table(table_name); return true; } return false; }