Ladda hem Adobe till xp

Du behöver troligen en äldre version om du verkligen vill använda den på XP, Adobe slutade stödja XP 2014

After the next official quarterly update (expected May 2014), Adobe will no longer develop versions of Acrobat or Reader for Windows XP.

https://helpx.adobe.com/mt/acrobat/kb/end-of-support-acrobat-...

Men varör vill du göra detta ?