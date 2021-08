Kan inte installera windows på m.2 ssd på en asus prime z97-a

Hej!

När jag försöker att installera windows på min m.2 ssd i min ny byggda dator så kommer det ett medelande; Ensure that the disks controler is enable or this pc's hardware may not support booting to this drive.

Antingen så finns ett problem som jag inte känner till eller så är moderkortet för gammalt/för gammal bios för att boota till en m.2 nvme ssd. Jag kanske måste uppdatera bios?

Kan man ändra PCIE config från auto till gen 2/3. Och sätte hyperkit 1-2 på disabled? Måste bara hitta hyperkit om det är fallet.