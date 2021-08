Nintendo switch och zelda breath of the (knappt använd)

Säljer min switch då jag aldrig riktigt har använt den. Har spelat lite Zelda på den och animal crossing. Det var tydligen inte för mig. Som jag skrev i rubriken har jag inte använt den så mycket ,så den är så nyskick den kan var för att vara några år gammal. Har dessutom original lådan den kom i, och Zelda breath of the Wild kommer också med.

Kan inte sälja Animal Crossing new horizons då det är digitalt och inte fysisk.

Om du är intresserad så skicka ett bud, när jag ser ett bud som funkar avslutar jag budgivning.

