Grafikkort (GTX 1070, RTX 3060Ti)

Tjena!

Säljer två grafikkort som blivit över efter uppgradering.

Det är budgivning som gäller, avslutas senast fredag den 27.e Augusti eller om jag får ett bud jag är nöjd med innan dess.

1. EVGA GTX 1070 ACX3.0 8GB

Säljes åt en väns räkning som uppgraderat.

Inköptes på Swec-marknaden runt början av 2019. Kortet är i fint skick och klockar riktigt bra (du når enkelt 2050Mhz på Core utan att ens pilla på volten).

Original-kartongen saknas. Men hämtas/skickas väl emballerat i ESD-påse, bubbelplast och lämplig kartong.

Budstart: 2 000 kronor.

2. MSI RTX 3060 Ti Gaming Trio X 8GB

Toppmodell av 3060 Ti från MSI som inköptes nytt av mig på lanseringen via webhallen förra året. Kvitto med garanti finns, original anti-sag bracket medföljer också. Kortet är i bra skick och även detta grafikkort klockar bra (+86core, +800mem) utan att röra på volten.

Kylaren är sjukt överdimensionerad, kortet har aldrig nått över 64c under max belastning i spel och fläktarna går inte ens igång under lättare spelande. Värt att tänka på med just storleken på denna kylaren är att kortet effektivt fyller ut drygt 3 1/2 slot med anti-sag bracket monterad.

Budstart: 5 500 kronor.

(Vilket är 100kr mindre än vad jag gett för det och långt under nypris som är listat)

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, när jag vill och hur jag vill.

Båda grafikkorten finns att hämta i Andersberg, Gävle. Alternativt kan de skickas mot förskottsbetalning och att köparen står för fraktkostnaden. Swish gäller som enda betalningsmedel oavsett om korten hämtas på plats eller ska skickas.

Vid frågor eller funderingar tveka inte på att skicka ett PM! Du kan även ställa frågor i kommentatorfältet, glöm bara inte att tagga mig med "@Yatagarasu". Bud lämnas i kommentarerna för alla att se, bud genom PM kommer ignoreras!

Lycka till och fortsatt trevlig vecka!

