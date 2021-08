Varit på jakt efter ny kontorsstol länge nu och traskade idag in på ett lokalt företag som handlar med nya och begagnade kontorsmöbler. De hade fått in ett antal begagnade Herman Miller Mirra 2. Provsatt en ett tag och blev ganska biten faktiskt. Satt väldigt bekvämt. Det var inte någon snikmodell utan hade tilt limiter, justerbart lumbalstöd, fullt justerbara armstöd, sittdjup, vinkel på sits och säkert andra saker jag missat. Jag får köpa en för 5100kr och har bokat en som blir färdig med rekond i början på nästa vecka. Är det ett vettigt pris? Just det, den är ca 6 år gammal med sticker kvar under stolen så borde alltså inte vara några problem med garanti i ca 6 år till?

Även sökt runt lite efter någon slags eftermarknad nackstöd men det verkar bara finnas till Aeron. Någon som vet om någon lösning där?