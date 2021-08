söker tips på filmer

jag skulle vilja ha tips på 2 slags filmer.

den ena är en hjälte som tar ihjäl fiender en efter en under ett terrorist drama, typ under siege, airforce one, die hard etc, den sortens filmer.

den andra typen är psykopat tjejer som förälskar sig i en familjs man och ska försöka få bort kvinnan ur familjen, behöver inte vara just det scenariot, kan vara allt från att det är nån instabil som bara vill stalka och trakassera en familj eller person, typ som the crush, handen som vaggar gungan etc etc

vad kan ni rekommendera? jag vet att 80 och 90 talet var peaken när det gäller dessa filmer, så filmer från 1980 och upp till 2000 sökes.