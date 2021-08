Hej!

Jag har problem med bios på en asus prime z97-a.

När jag försöker att använda ez flash 2 för att uppdatera med en usb så kommer detta upp; "The selected file is not a proper bios"

Usb disken är FAT32 om ni undrar och det är rätt CAP fil ifrån asus hemsidan.

Hjälp uppskattas