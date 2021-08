Min dator funkar inte riktigt som den ska

Hej skulle vela be om hjälp har en dator som inte funkar som den ska själv så kan jag typ inget om datorer så vet inte vad felet är de som strular är att spel kraschar fryser och laggar, ibland så fryser hela datorn så jag måste stänga av strömmen till den alltså trycka på ström brytaren till den ibland så kan det hända att datorn kan få som en black out så att skärmarna blir svart och börjar funka efter ett tag igen tycker det är jätte jobbigt för jag tycker om att spela men är skit tråkigt att det inte går typ just nu så går det bara att titta på youtube videor och likande. Här kommer några delar jag vet vad dom heter

Grafikkort: https://www.komplett.se/product/790757

Cpu kylare: https://www.komplett.se/product/1128547/datorutrustning/dator...

Ram minne: https://www.proshop.se/RAM/Kingston-HyperX-blu-Red-Series-huk... (4st)

Cpu: https://www.komplett.se/product/1155665/datorutrustning/dator... (inte säker på om det är rätt)

Vet ej vad jag har för moder kort i datorn