W10 Låsskärmen timeout osv.

Open the Registry Editor by searching for Regedit in the start menu or search bar

Navigate to the following path with the bar on the side:

HKEYLOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPowerPowerSettings7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc998EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7”

Double left-click the Attributes value to open the Properties window in the right hand-pane

Change the value in the Value data box from 1 to 2, then click OK

Go to Power Options in the Control Panel and click change plan settings

Click on Change Advanced Power Options

Expand the Display item and choose Console lock display off timeout