[PS5] 120 Hz-stöttade spel ger svart skärm med EDID Emulator (Acer Predator)

Hej Sweclockers,

Jag har under ett par dagar försökt fixa så att jag få till 120 Hz på min trogna Acer Predator XB271HU genom att koppla in mitt Playstation 5 med en EDID Emulator som sedan kopplas till skärmen med DP via en HDMI-DisplayPort-adapter.

Grejen är den att jag får det hela att fungera tillsammans med spel som stödjer upp till 60 Hz, men så fort jag startar upp ett spel med stöd för 120 Hz (Warzone, Cold War och Fortnite) blir skärmen svart och visar ”no signal”. Går jag då även in på skärmens inställningar så visar den rätt konstig info.

Första bilden är hur det ser ut när jag befinner mig på hemskärmen eller inne i t ex Ghost of Tsushima - andra bilden är hur det ser ut när jag startar upp ett av de tre nämnda 120 Hz-spelen:

Här är mina settings:

Jag har testat med att både ha Överklockning av och på utan någon skillnad alls.

Inne på mitt Playstation har jag slagit av HDCP och slagit igång Performance Mode samt 120 Hz-stödet.

Sakerna jag har kopplat med är följande:

EVanlak EDID Emulator

Benfei HDMI-DP Adapter

För de som undrar varför jag inte kör med HDMI direkt så citerar jag vår kära @Laxpudding då han förklarade det väldigt bra på en tidigare tråd jag skapade gällande detta:

Skrivet av Laxpudding: TS skärm använder en klassisk G-Sync-modul med medvetet mopedstrypt HDMI som klarar max 60 Hz. Även om modulen faktiskt klarar de nödvändiga 9 Gbps som räcker för 1080p/120 väljer Nvidia att strypa till 60 Hz. Detta är en av de största svagheterna med G-sync-modulen. Gå till inlägget

Det jag siktar på att få ut är egentligen endast 120 Hz @1080 tills dess att jag införskaffar mig en ny skärm, men det börjar se lite mörkt ut. Hoppas på att någon här ska kunna peka ut något så att jag får gå ”AHA!!” och sedan avnjuta 120 Hz redan nu, men jag förstår även att detta kanske inte blir ett sånt fall.

Att min skärm sedan skalar upp 1080p till 1440p är inget större problem då det är riktigt krispigt i jämförelse med min 1080p 27” AOC som faktiskt har 120 Hz. Jag vet.. Men bilden är fan natt och dag, haha.

Länk till Reddit där denna lösning omtalas. Endast som en liten referens.

Uppskattar all hjälp!

Tack på förhand samtliga.

Mvh Crazy.