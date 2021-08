Hjälp med organisation av hemnätverk - prestandaförlust?

Vill ge mig in i hemnätverksgamet på allvar och har nu dessutom ett hus att mecka i.

I hallen finns det ett skåp där fibern kommer in och där sitter vad jag uppfattar som en konverterare från fiber till nätverksuttag (RJ45). Det sitter i ett litet skåp inbyggt i väggen. Kanske vanlig lösning. I detta skåp sitter också en slags platta med nätverksuttag, två per rum i huset. Man har alltså dragit två ethernetkablar till varje rum och satt uttag i båda ändarna.

Jag kommer att ha övervakningskameror som strömmar 4k från flera av de här uttagen i de olika rummen (de kommer sitta på utsidan av huset, men jag kommer att dra kabel till närmsta uttag) och jag tänker mig också Dream Machine Pro, switch och PLEX-server med mera. Jag kan inte så mycket om detta utan tänker lära mig medan jag bygger.

Hur som helst så är min fråga denna: jag får inte plats med ett rack med router och switch där fiberkonverteraren finns. Men jag hade nog fått in en mindre switch i det här inbyggda skåpet i väggen där fiberkonverteraren sitter. Det gör att jag i praktiken kan sätta ett rack med dream machine och server någon helt annanstans i huset men jag antar att man tappar prestanda på detta?

Har gjort två skisser för de olika alternativen.

https://imgur.com/a/dhWFkFF

En uppenbar skillnad är ju att all kommunikation mellan router och switch sker genom en nätverkskabel istället för möjligheten att ha flera. Kommer det spela roll?