Playstation now eller plus?

Har Playstation 5 och ser att det är rea på 12-mån Playstation plus. Låter väldigt lockande, men vad jag fattat får man tillgång till fler spel med Playstation now. Vilket är det bästa abonnemanget? Vad skiljer dom åt? Har inte haft varken Now eller Plus förut.

Är inte så mycket för att spela online, men kanske ändrar mig..