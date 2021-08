Datorn stänger av eller startar om

Mun dator har krånglat under en längre tid. Det började med att ethernet försvann titt som tätt, sedan började den stänga av sig själv. Det första ordbades temporärt med drivrutiner, och efter en massa felsökning kom jag till slut fram till att det verkade vara problem med Kernel. Jag har ominstallerat windows och uppdaterat drivrutiner och bios och under några dagar gick allt bra. Men nu är det tillbaka med att starta om, stänga av eller tappa ethernet, allt utan några mönster och jag börjar bli rädd att det är mitt moderkort (Asus tuf b-550 plus) som är felaktigt.

Finns det något annat jag kan testa innan jag gör en retur på moderkortet?