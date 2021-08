En kort reflektion kring linux och 2 disktributioner!

Hej alla kloka!

Jo, jag har sen jag satte ihop detta system för 1 år sen ca haft installerat Win 10 och Linux Mint (aktuell verion 20.2). Systemet består av en Ryzen 5800x, Gigabyte Aourus master, 32 gb ram, Sapphire Radeon 5700xt mm. (vet ej om det är nödvändigt att skriva allt i burken?) då detta inte är en fråga, men kan mycket väl öppna upp för några :-)! Till saken hör att jag har varit lite sugen ett tag på att prova på Debian och har väntat på att 11:an skulle släppas. Så jag slängde in en M2:a på en 1gb och installerade systemet. Således har jag Win10, Linux Mint 20.2, och även Debian 11. So far so good!

Nu är det så att det jag reflekterar över är hur det kan komma sig att Debian 11, som anses vara the moder of systems inte klarar av att installera alla drivrutiner som hör till systemet för att det ska fungera, men väl att Linux Mint gör det? Hårdvaran är inte ju ny! I min installation så installerar inte Debian drivrutiner för wifi som följer med moderkortet och den installerar inte heller några drivrutiner för grafikkortet. Min tanke var ju att den åtminstone skulle slänga in Mesa drivrutinerna men nä! det klarade den inte av.

Så, någon som sitter på liknande erfarenhet? eller kan det vara så att jag med min ringa erfarenhet missat något självklart som fick denna konsekvens?

Vill bara öppna upp reflektioner kring detta, för det blev uppenbart för mig hur väsensskilda olika system kan vara å märkligt då LM bygger på ubuntu som bygger på Debian.. ja, ni fattar!

tankar som dyker upp hos er?

(till moderator, skulle tråden inte passa av någon anledning så radera bara:-))