Tjooohosan swec!

Har sedan en tid tillbaka pendlat med min elscooter (Mi essentials) fram och tillbaka till jobbet. Helt fanatiskt att slippa ta bilen, ha roligt och spara på tid under min milslånga resa.

Har dock aldrig haft ett låst till den då jag alltid tagit upp den till kontoret och laddat den där under dagarna. Kände nu att det var dags att skaffa ett lås till. Tänkte det är ju lätt enbart att gå in på biltema och köpa första bäst låset.

MEN NEJ!

Läste lite och enligt de flesta försäkringsbolagen så måste man ha ett godkänt lås enligt SSF?

Och sen vad ska man använda?

Klassiskt slanglås? känns lite som att man kan trä ut scootern ur den på något sätt

bygellås? Känns lite otympligt att ha med sig men går kanske att lösa på något sätt?

Eller finns det något annat fantastiskt alternativ som man har missat?