Ryzen 1800X, Asus X370-F. Noctua kylare.

Hej.

Uppgraderade fruns dator med lite nyare moderkort och cpu då blev detta över. Tyvärr har alla orginal lådor/boxar blivit kastade i någon garderobsrensning så "What u see is what u get".

Allting är köpt nytt av mig för några år sedan.

Fungerade felfritt när det togs ur.

Amd ryzen 1800X

Asus strix x370-f gaming

Noctua cpu kylare osäker vilken model men tror det är NH-D14?

Båda fläktarna följer med till Noctuan den sitter i chassit just nu.

Säljer helst som ett paket men kan splittas om det finns bud på alla delar.

Budgiving från 500:- köparn står för ev frakt.

