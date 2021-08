Jag har alltid använt laptops och då har det alltid fungerat att koppla in ett headset direkt i hörlursuttaget för att både mic och lurar ska fungera. Nu har jag dock skaffat en stationär dator (lenovo legion t5) och nu fungerar inte miccen om jag kopplar in hörlurarna i hörlursuttaget, och varken hörlurarna eller miccen fungerar om jag kopplar in i micuttaget.

Är det någon inställning som måste ändras eller måste jag köpa någon adapter så att jag kan koppla headsettet till båda uttagen?