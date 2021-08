Tips på utbildning - systemutvecklare

Jag har på senare dagar intresserat mig mer och mer för att sätta mig in i programmering. Fram till idag har jag arbetat som projektledare och business analyst i diverese "digitaliseringsprojekt" inom finans, allt från rapporteringsflöden till att driva projekt för att bygga kundportaler (web). Jag är utbildad nationalekonom men har under de senaste 10 åren jobbat mellan verksamhet och IT och jag har ett hyfsatt grepp om båda bitarna.

Under samtliga projekt har jag med min begränsade erfarenhet försökt sätta mig in i såväl sql som webutveckling för att helt enkelt få en bättre förståelse.

Dessvärre har bolaget jag jobbat på nu lagt ner pga dålig lönsamhet så jag tänker att det är ett ypperligt tillfälle att söka till någon form av YH utbildning. Jag vill vara kvar i finansbranschen men mer rikta in mig på att göra mer hands on arbete, tex i form av systemutvecklare eller kunna SQL.

Har någon tips på en vettig systemutvecklar utbildning? Jag vet inte riktigt vilket språk det är som gäller (net, C#, java?). Under sommaren har jag försökt lära mig C++ (mest för att kunna pilla i unreal engine).