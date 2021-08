[Köpråd] Stationär dator [Hackintosh/Development/Gaming]

Hej forumet

Nu är det dags att uppgradera från min gamla 3rd gen burk och jag inser att jag är helt ute av gamet, så istället för att gräva ner mig totalt i reviews, recensioner och Youtube tänkte jag fråga här för att kanske begränsa framtida sökningar efter info.

Jag behöver en burk som primärt sett används till kontorsappar, Visual Studio och andra dev suites, Chromium och normal tinkering. Den behöver också ha kraft nog att köra några virtuella maskiner i bakgrunden då och då, så minimum 32GB RAM, kanske bättre att gå direkt på 64?

Två 2TB lagringsenheter. Det verkar som om M2 är dagens standard, så antingen två sådana eller en M2 och en 2.5SSD.

I processorväg har jag i alla år kört Intel och är bekväm med det efter en hel massa AMD problem på 90 talet, men nu verkar det som att AMD kanske har tagit över in terms of bang for your buck, så egentligen öppen för förslag här. Sålänge det är kompatibelt med MacOS, Windows och diverse Linuxvarianter.

Grafikmässigt vill jag ha något som kan spela spel, men det behöver inte vara ultra high def 8K HDR 240fps Jag spelar mest på Xbox (som då sitter på 75"aren i vardagsrummet - vilket gör att jag ibland vill kunna dra mig tillbaka på kontoret och dra några matcher Fortnite med ungarna eller jobba på deras minecraft server. MacOS stöd är också ett måste av naturliga orsaker (helst med DRM stöd så att iTunes video fungerar, men inte ett måste om det är stor prisskillnad mellan ett som endast stöder grafik och ett som även klarar DRM kraven).

USB-C/3 är väl standard idag, men om inte bör(?) det stöttas då jag även använder lite IOT tinkering devices som kör USB-C.

Vad gäller PSU har jag ett flertal Corsair 750W och 1000W modulära agg liggande, så med mindre anslutningar och behov har ändrat sig behöver jag således inget här. Kanske

Lådmässigt räcker det fint med en helt standard fyrkantig låda. Lågljudd men varken RGB eller fönster är viktigt. Beroende på standard som används idag kanske jag helt enkelt kan återanvända en av mina existerande.

Kommer inte överklocka, så antingen originalkylare eller tredjeparts om de skulle vara mycket tystare.

Så, behöver lite hjälp med att reda ut OM jag behöver ny låda och PSU, samt vad som ger best effekt för pengarna på resterande delar.

Har ingen budget satt just nu, så kom med tankar och förslag så får jag förfina budgeten när jag vet mer om hur marknaden ser ut idag. Det enda jag byggt ihop på senare år är gamingriggen till en av mina killar och då plockade jag typ midrange baserat på pris förutom GFX där jag krämade på lite extra.

--edit--

Bluetooth stöd är nästan ett måste, vilket eventuellt begränsar marknaden med tanke på MacOS kravet. Dock behöver BT endast fungara under Windows.

Wi-Fi är inget måste, men igen, om det inte är stor prisskillnad mellan ett mobo med och utan så kör jag gärna MED. Det underlättar ibland. Räcker med en ethernet port.

Vad gäller ljud så är det önskvärt att detta kan gå både över DisplayPort och analoga 3.5mm jack.