Cementa, täkttillståndet och grundvattnet

Om man tittar litet närmare på problemet så handlar det mera om att det finns de som oroar sig över att de redan har fått uttorkade brunnar fast de inte alls ligger inom det område som brottet finns. Däremot har de som klagar samtidigt dikat ut sina marker så att vattnet inte har tid att tränga ner och bli grundvatten för att de vill kunna komma ut på åkrarna några veckor tidigare - eller för att de vill kunna plantera mer skog. För skogens del så blir det istället så att angränsande skog torkar ut då det vatten som träden tar endast tas från ytskiktet som bara är ett par decimeter tjockt i området, sedan är det kalkstenshäll.

Visserligen finns det påverkan, men den är mer lokal än vad som hävdas och rör sig om några hundra meter från brottet.

Kalksten är intressant som sedimentär bergart - den släpper inte gärna igenom vatten vertikalt, men har enstaka horisontella lager som släpper igenom horisontellt och som fylls på genom enstaka sprickor i berget (grovt förenklat). Så eventuella våtmarker kommer att vara opåverkade då de i princip är skapade genom bassänger i kalkstenen. Däremot är det många av dessa som har dikats ut mer eller mindre och det är egentligen bara våtmark del av tiden helt enkelt för att terrängen är flack. De flesta större våtmarkerna ligger minst en kilometer från brottet dessutom.

När man tittar närmare på utredningarna och sedan tittar på vad Mark och Miljööverdomstolen sade så var de att de inte kunde godkänna för att de inte hade tillräcklig information. Men då är den domstolen besatt med ett antal invalda nämndemän och en biolog som expert. Ingen med geologisk kompetens. De lade inte ens ut en remissförfrågan utan väntade nio månader innan de lämnade sitt utlåtande samma dag som Miljöpartiet hade sin Almedagsdragning på nätet.

När det gäller utpumpning av vatten idag så är det endast vatten som kommer i det aktuella brottet på File Hajdar när det regnar. Det finns idag ett vattenförande lager som visar sig i brottet, men det åstadkommer endast lätt fuktiga fläckar på väggen på brottet, d.v.s. inte ens så mycket att det kan pumpas bort. Enligt den utredning som gjorts så är nästa vattenförande lager det som är av mer betydelse, men det har uppskattats till att påverkas några hundra meter bort från brottskanten för att sedan inte ha en större betydelse.

När vattnet pumpas ut så hamnar det inte direkt i Bogeviken, vilket man skulle kunna tro utan det går via diken till åkrar nordost om brottet där markerna är flacka och en del vatten kan sugas upp om inte marken redan är mättad. Därefter går vattnet via en damm vid golfbanan i Slite där eventuella partiklar (kalkpulver, vilket vilken grusväg som helst släpper ifrån sig på Gotland) kan sedimenteras. Från denna damm tas vatten för bevattning av Golfbanan, men efter denna damm strömmar vattnet via vattenhinder genom golfbaneområdet, vilket ger vattnet tid att återinfiltreras om marken kan ta upp det. Därefter går det söderut via ytterligare åkrar till dammen vid Aner där det kan samlas innan det kommer ut i Bogeviken. Det betyder att egentligen är det bara om markerna redan har tillräckligt med vatten som vattnet rinner ut i Bogeviken, vilket är normalt för vilket vattendrag som helst. Dessutom skulle vattnet lätt kunna renas till dricksvattenkvalitet - mycket lättare än att avsalta Östersjö-vattnet.

Det har även pratats om inträngande salt, men för det aktuella brottet är det normalt inte salt från Östersjön som man har sett utan det är salt från Littorinahavet som existerade för 5000 år sedan som är det som ofta visar sig. Det havet låg 25 meter högre än vad Östersjön gör idag.

Men vilka är då konsekvenserna ifall produktionen stoppas? Jo, idag så skeppas cirka 170000 ton cement ut från Slite varje månad med fartyg. Det innebär att ifall cementen skall komma någon annan stans ifrån så behöver fartygen gå någon annan stans, men det finns idag ingen utlastningshamn i närområdet som kan lasta dem då i princip ingen cementfabrik i Europa har något överskott att ta av - även de har sina kvoter tilldelade av sina regeringar. Alternativet är då att hämta från Marocko, Algeriet, Tunisien eller Turkiet. Men dessa fartyg passar dåligt för Atlant-trafik och det skulle behövas många fler av dem för att kunna fylla på de depåer som finns runt våra kuster. Detta i sin tur innebär att man behöver större fartyg för att transportera cement i en volym som skulle motsvara ungefär den kapacitet som numera välkända Ever Given har vartannan månad. Oavsett fler eller större fartyg för att transportera cement så tar det 5 till 10 år att få fram dem. Detta då fartyg för cementtransport är specialiserade för detta, du kan inte ta en gammal oljetanker eller annan bulktransport och lasta på cementen utan att först göra omfattande ombyggnader.

Om man istället tänker sig att transportera dessa volymer med lastbil så blir det runt 3500 Svenska lastbilar eller 5000 EU-lastbilar (Svenska får väga totalt 60 ton, räkna med 45 tons effektiv lastkapacitet, EU i allmänhet är 40 ton totalvikt, vilket ger i bästa fall 25 till 30 ton) i månaden. Vill vi ha den trafiken på våra vägar? Tänker man järnväg så blir det 2000 järnvägsvagnar i månaden. Både lastbilar och järnvägsvagnar måste dessutom tillverkas - de finns inte färdiga.

Summan är att infrastrukturen för konkurrenter behöver byggas upp för att de skall kunna leverera dessa volymer som krävs just nu.

Då kan man tänka sig tanken att man kanske kan bygga hus i trä, men de husen har vissa begränsningar. De behöver vanligen en bottenplatta i betong, så du blir inte utan betong helt om du inte är väldigt kreativ eller lägger hårt impregnerade plintar i trä på marken som sedan kommer att läcka miljögifter i årtionden. Hållfastheten hos trä gör också att det kan bli svårt att bygga högre än cirka tre våningar. Finns säkert undantag, och visserligen skulle det vara skönt att slippa att det byggs jättemonoliter i städerna, men då behövs mer yta runt städerna.

Ingångna avtal som många byggföretag har kommer att brytas och Force Majeure kan inte påkallas för detta (om inte någon är kreativ) utan då finns det risk för konkurser för många företag då de inte kan bygga och måste betala straffavgifter. Så jag skulle inte bli förvånad om det kommer en varselvåg snart.

Det är dessutom valår nästa år, fundera på vad några hundratusen byggjobbare kommer att rösta på om de blir utan jobb. Och det finns många andra verksamheter runt byggen som också blir påverkade som levererar byggmaterial av olika slag. På Gotland så påverkas många leverantörer till Cementa, och det blir flera runt Slite som kommer att få slå igen. Antagligen kommer endera av Ica eller Coop att klappa igen också.

I den process som Cementa har så är dessutom största delen av bränslet avfall. Detta avfall bryts ner av de höga temperaturer som finns i ugnen och det som inte bryts ner blir beståndsdelar i cementen, bl.a. stålkord från bildäck, vilket minskar behovet av att tillsätta järn i processen för att få önskvärda egenskaper hos cementen. I och med detta så är det en ganska liten andel direkt fossilt bränsle som används, det mesta är sopor av olika slag. Teoretiskt skulle det gå att destruera även riktigt elaka saker som senapsgas, men hanteringsriskerna utanför ugnen är sådana att det inte är aktuellt idag. Tänk också på att andra avfallsanläggningar som bränner sopor direkt för att endast få värme även använder kalksten för rening av rökgaserna, men denna kalksten hamnar normalt på deponi istället för att komma till nytta.

Spillvärme från Slitefabriken används för fjärrvärmen i Slite, så normalt så eldar inte regionen något alls för att få ut fjärrvärme, men stannar fabriken så måste Region Gotland köpa in fossilt bränsle att elda med eller bygga en särskild flispanna eller något annat för att mata fjärrvärmen med. Dessutom så måste 8 till 10 sopbilar om dagen skeppas till fastlandet för destruktion istället för att elda upp skräpet i fabriken i Slite. Detta måste då Regionen betala för. Hur kul blir det inte sommartid för turisterna att dela båt med ett tiotal sopbilar som luktar urk?

Det är således inte en trivial sak att avveckla fabriken i Slite, framförallt inte på kort varsel. Men Mark och Miljööverdomstolen gjorde aldrig någon egen konsekvensbeskrivning av vad som skulle hända lokalt, regionalt, nationellt eller globalt för respektive beslutsalternativ.