Problem vid köp via eBay (transportproblematik)

Hej hopp

Beställde ett nytt HBA-kort via eBay (paypal) i början av augusti.

Såg igår att varan hade gått via GB (Storbritannien) och nyligen fått statusuppdateringen:

In Transit-Arrival at Inward Office of Exchange Damaged Due To Packing Problem

Har aldrig sett den statusen tidigare, är det någon annan här som fått samma vid köp som gått via England?

Har varit i kontakt med Royal Mail som hänvisar till säljaren då jag bara har trackingnummret från säljarens speditör.

Säljaren hänvisar till Royal Mail som stoppat paketet, moment 22

MVH

Shen