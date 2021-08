I valet och kvalet mellan 2 MB... Vilket av dessa MB skulle ni välja, och varför?

Asus ROG Strix B560-F Gaming WiFi: https://rog.asus.com/se/motherboards/rog-strix/rog-strix-b560...

Asus TUF Gaming B560-Plus WiFi: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF...

Som jag ser det är eg. skillnaden att TUF har 8+1 DrMOS power stages och ROG har 8+2 power stages samt att ljudkretsen skiljer sig mellan modellerna.

I övrigt med anslutningar och annat är de identiska eller så nära lika att det knappt är värt att nämna.

Verkar vara upplåst power limit out of the box på båda.

Just nu är även prisskillnaden för låg att utesluta de ena eller andra.

Vill ha bra kylning och stabil prestanda med M.2 NVMe, RAM 3600 Mhz och i5-11400, sen är jag nöjd.