LG gl850 adaptive sync med Xbox Series X

Hejsan

Köpte en GL850 för snart ett år sedan för att lira på xboxen med.

Men jag får inte adaptive sync att fungera med min xbox. Jag har provat både xbox one och series x och det är samma sak.

Jag ställer in xboxen på 1440p 60hz (tyvärr fungerar det inte med högre hz om man vill ha adaptive sync igång med denna skärm.)

Det är aktiverat i skärmens inställningar.

Men jag ser inte att hz ändras när jag spelar. Den är låst på 60.

Jag har provat två olika hdmi kablar och kör just nu med den som följde med xboxen. Den borde ju fungera.

jag har provat olika spel för att försäkra mig om att inte maxar vid 60. Den borde droppa under ibland.

Visst ska det fungera med denna skärm?

Vad kan jag prova?