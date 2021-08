Mionix uppdaterar klassiska spelmössen Naos, Castor och Avior

Naos var trevlig när jag använde den för just helhandsgreppet men den var väldigt effektiv på att samla in gunk under scroll-hjulet tills dess att den slutade fungera. För att öppna och rengöra fick man vara försiktig med att inte skada hyperglidsen. Hoppas det löses i dessa nya utgåvor. Dock ser jag mig inte att byta från IntelliSense 3.0 Pro:n nu när jag vant mig.