MSI Z270 SLI PLUS BIOS fråga

Har fått ett moderkort och massa annat av en släkting och byggt en ny dator med de komponenterna plus köpt det som saknades.

Använde ett Lian Li Lancool 215 som har två 200mm RGB fläktar fram och en 120mm fläkt bak.

Nu till problemet:

Moderkortet kommer från en MSI-dator (Codex X3):

https://www.msi.com/Desktop/Codex-X3/Overview

Moderkortet är ett MSI Z270 SLI PLUS:

https://www.msi.com/Motherboard/Z270-SLI-PLUS/Overview

BIOSen på mitt kort är enligt MSI optimerat för Codex X3 så en del inställningsmöjligheter saknas.

Det tråkiga är att jag inte kan ställa om chassifläktarna från PWM till DC så de går ständigt på 100%.

En annan tråkig sak är att man inte kan uppdatera BIOSen med M-flash utan man måste göra det med en bootbar USB som jag som nybörjare inte tycker är lika enkelt. Men det är förmodligen bara att följa instruktionerna.

Jag har varit i kontakt med MSI och det verkar som att jag ska kunna flasha in BIOSen som går att ladda ner för kortet (alltså det som finns här: https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-SLI-PLUS#down-bi... ) men den är tänkt att uppdateras med M-flash (som alltså inte finns tillgängligt i BIOS).

MSI ger ingen mer information och säger att garantin inte kommer gälla men det gör inget eftersom den upphörde för länge sedan.

Frågan till er som kan betydligt mer än jag är hur jag ska gå tillväga.

Min tanke är att följa instruktionerna för hur jag ska uppdatera BIOS för mitt kort men använda filen som finns tillgänglig för moderkortet istället för BIOS-filen för moderkortet som finns att hämta för Codex X3 datorns variant.

Eller borde jag låta bli?

Svaret från MSI:

Regarding your concern, for desktop platform, since MSI pre-defined all the settings including fan curve profile to optimize system performance, you cannot change the fan curve with BIOS or third party software. Flashing to channel motherboard (Z270 SLI PLUS) BIOS will void the warranty, I do not recommend you to do that if you do not acknowledge the term and condition and if you are not familiar with the process.

Sorry for the inconvenience.