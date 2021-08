någon som förstår denna. blåskärm med ledsen smiley och "Ett problem har uppstått på datorn. Den måste startas om. Först kommer felinformation att samlas in och sedan utförs omstart automatiskt.

har oc på både gpu och cpu, kan det bero på det

==================================================

Dump File : 082821-6140-01.dmp

Crash Time : 8/28/2021 1:02:14 PM

Bug Check String :

Bug Check Code : 0x00000119

Parameter 1 : 00000000`00000002

Parameter 2 : ffffffff`c000000d

Parameter 3 : fffffe0a`6b177920

Parameter 4 : ffffd701`7e6cfad0

Caused By Driver : watchdog.sys

Caused By Address : watchdog.sys+3ad0

File Description : Watchdog Driver

Product Name : Microsoft® Windows® Operating System

Company : Microsoft Corporation

File Version : 10.0.19041.868 (WinBuild.160101.0800)

Processor : x64

Crash Address : ntoskrnl.exe+3f71d0

Stack Address 1 :

Stack Address 2 :

Stack Address 3 :

Computer Name :

Full Path : C:\Windows\Minidump\082821-6140-01.dmp

Processors Count : 12

Major Version : 15

Minor Version : 19041

Dump File Size : 1,118,164

Dump File Time : 8/28/2021 1:02:45 PM

==================================================