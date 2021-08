Ubiquiti-prylar till nya huset

Du kommer inte ha så mycket mer plats i mediacentralen än att omvandlaren får plats där. IP Only brukar köra med Inteno XG6846 som brukar sitta ihop med en fibertray, kan nog bli lite tjafs att få in det i skåpet då fiberkabeln som kommer utifrån eller fiberpatch från fiberuttaget måste in där då.

Fibertray som mediaomvandlaren brukar sitta på är ca 212 x 143 mm och ca 4,5 cm hög/djup. Kan bli något mindre om de skippar fibertray i skåpet, men det behövs fortfarande lite utrymme för SFP och kablar.

Switch kanske du får in en, och kanske en USG. Med alla kablar kommer det vara knökfullt