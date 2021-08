Kinesisk telefon - Xiaomi - Vågar man köpa (Säkerhetsrisk, etc.)

Använder du googles tjänster, facebook, instagram, etc. etc. på telefonen utan betänkligheter är telefonens ursprung knappast någonting att oroa sig över. En telefon tillverkad (i Kina) av ett icke-kinesiskt företag samlar även den in persondata och du övervakas antagligen mer än vad du tror.

Därmed inte sagt att man skall skita i den personliga integriteten, men att rikta fokus just mot telefoner tillverkade av kinesiska företag är väldigt missriktat.