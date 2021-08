[solved]Ni som hänger med i senaste tekniken om mös. Jag söker efter en trådlös simpel historia. :o)

Logitech MX Anywhere 3

Lätt en av dom skönaste mössen. Har en MX Anywhere 2 som jag är supernöjd med. Den är inte så jättestor så om du har en stor hand bör du kolla på något annat. Fungerar med både USB mottagare och bluetooth, går att ladda via USB. Den har en nice omställbar infinity scroller också.

