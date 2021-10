Nybyggd dator - Startar men skärmen vaknar inte

Den här frågan har säkert blivit ställd en triljard gånger här. Har hittat en del trådar med liknande problem och har testat alla tips jag funnit men får ingen ordning på det här.

Har börjat bygga på min nya dator. Har satt i moderkort, cpu + kylare, minne, PSU med kablarna till moderkortet (8 pin + den stora kontakten). Moderkortet har integrerad grafik. Datorn startar upp men skärmen reagerar inte över huvud taget. Den verkar inte få signal så jag kommer inte till BIOS. Mina delar:

Chassi: Fractal Design Focus G Mini Svart

Moderkort: Gigabyte B550M AORUS PRO-P

CPU: AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 70MB

CPU-kylare: Noctua NH-U12S

RAM: Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX

PSU: Phanteks Revolt Pro 850W

Några av de saker jag kontrollerat och testat (som jag kommer på just nu):

- Alla distanserna till moderkortet är på plats.

- Processorn är korrekt placerad (pil mot pil)

- Testat med två ramminnen. Först på A2 och B2 (First). Därefter A1 och B1.

- Testat med ett ramminne och flyttat mellan platserna.

- Nollat CMOS genom pinsen på moderkortet.

- Nollat CMOS genom att ta bort batteriet en längre stund.

- Inget sitter i USB-uttagen.

- Skärmen startar med annan dator så inget fel på den. Kopplar via HDMI-uttaget.

- Hittar inga felindikationer på moderkortet men det tänds upp och CPU-kylaren är igång.

- Plockade ur alla delar och monterade på nytt.

- Uppdaterade BIOS till F13 (som stödjer 5900X) via Q Flash. Detta gjordes när moderkortet var urplockat ut chassit och endast strömförsörjningen var ansluten.