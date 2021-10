VPN och statistik för nätverksanvändning

Hej,

Vet inte om detta passar bäst här eller i Windows-forumet, men jag kör på.

Började nyligen använda Mullvad VPN (med wireguard) och har sedan dess noterat att Windows 11 loggar all dataanvändning under "system" istället för att som tidigare redovisa vilket program som använt hur mycket. I sig inget överraskande, men går det att göra trafiken tillräckligt genomskinlig så att Windows kan avläsa den igen? Vet att detta fungerade när jag under en kort period provade NordVPN för ett tag sedan, som jag sedan hävdade ångerrätt på.

Jag uppskattar att kunna se vilka program som nyttjar nätverket. Kanske finns ännu bättre sätt att spana på detta, som inte kräver alltför stora ingrepp?