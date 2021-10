Vad f-n håller Handelsbanken på med?

Hej!

Försöker att byta till Handelsbanken då jag och min sambo vill ha ett gemensamt konto för månadens inkomster och räkningar. Det märkliga är att banken vägrar att lämna ut kontonummer / inloggningsuppgifter / mobilt bank-id.

Det enda vi fått av dom är ett bankomatkort + pinkod.

När vi velat boka ett möte för att lägga upp hur vi vill ha det skyller dom på att man måste vara kund hos dom.

När vi säger att vi vill bli kunder får vi ett papper av dom att fylla i. Detta har vi gjort tre gånger.

Nu har det gått mer än 30 dagar sedan vi började.

Det mest märkliga är att vi har fått bankomatkort + pinkod men nekas andra uppgifter så vi kan inte logga in och se kontonummer eller sätta in pengar på det. Det går heller inte att logga in med ett mobilt bank-id från annan bank.

Vad är det som blir fel?