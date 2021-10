Det skulle behövas en hel del mer information. Först och främst finns det ofta möjlighet att få TV-kanaler via hyresvärdens avtal (om man bor i hyresrätt) eller via bostadsrättsföreningens avtal (om man har den boendeformen). Det går även ofta att få TV-kanaler via fiber, om man har tillgång till det. Bor man i villa utan tillgång till fiber så är det sannolikt Boxer eller parabol som gäller.