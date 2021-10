ångra windows 11 ?

Skrivet av nullebulle: om jag installerar windows 11 på en gammal burk med gammal cpu (i5-4690k) och utan tpm och skulle ångra sig

kan man backa tillbaka till windows 10:an på nått enkelt sätt ? Gå till inlägget

Skrivet av Allexz: Om du uppgraderar från 10 till 11 så ja.

Bara googla ditt rubriknamn så hittar du guider på hur man gör. Är bara en knapp man trycker så löser den resten. Gå till inlägget

Nja skulle jag säga, om du uppdaterar från 10 till 11 och vill nedgradera till 10 så får det inte ha gått längre tid än 10 dygn... Efter 10 dygn fungerar bara en ren installation av Windows 10

Been There, done that.