Om det är en retail licens verkar du kunna föra över licensen till ett nytt konto:

"So, if your licence is a Retail licence, make your Microsoft Account the first to sign into your Brothers new PC

Then when Windows 10 is activated. your brother can create his own Microsoft Account as administrator on that PC and delete your account from that PC and your licence will pass over to him that way "

Ersätt "Brother" med ditt nya konto.

Så i teorin (enligt länken i posten ovan) bör du endast behöva byta till ditt nya konto som admin och så skall licensen följa med det kontot.